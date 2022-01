Goûter-livre – Rencontre avec Sophie Marvaud Les Eyzies, 20 février 2022, Les Eyzies.

Goûter-livre – Rencontre avec Sophie Marvaud Pôle d’interprétation de la Préhistoire 30 Rue du Moulin Les Eyzies

2022-02-20 15:00:00 – 2022-02-17 Pôle d’interprétation de la Préhistoire 30 Rue du Moulin

Les Eyzies Dordogne

Venez goûter ou prendre un thé en compagnie de Sophie Marvaud. Ecrivaine et scénariste installée en Dordogne, elle est l’autrice de nombreux romans historiques, de polars très documentés et de nombreux ouvrages en littérature jeunesse, dont le récent « Au secours Néandertal revient en Périgord ! ».

A l’occasion de la sortie en poche de ses polars historiques » La chamane de Lascaux » et le « choc de Carnac », elle échangera avec le public avant une séance de dédicace de ses dernières parutions pour les grands et les petits.

+33 5 53 06 06 97

Daniel Schmitt

Pôle d’interprétation de la Préhistoire 30 Rue du Moulin Les Eyzies

