Goûter littéraire Médiathèque, 23 octobre 2021, Arles. Goûter littéraire

Médiathèque, le samedi 23 octobre à 15:30

Chiaki Miyamoto et Bellagamba, deux auteurs, qui marient merveilleusement la culture japonaise et la culture française, nous parleront de leur travail créatif et notamment de leur dernier né “Le mariage de Renard”. A partir de 7 ans. A l’issue de la rencontre, un petit goûter sera partagé entre les participants.

Entrée libre

Rencontre avec Chiaki Miyamoto et Bellagamba Médiathèque Espace Van Gogh, Place Félix Rey 13200 Arles Arles Centre-Ville Bouches-du-Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-10-23T15:30:00 2021-10-23T17:00:00

