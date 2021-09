Toulouse Centre culturel Bellegarde Haute-Garonne, Toulouse Goûter littéraire La Belle Équipée, Hélium Centre culturel Bellegarde Toulouse Catégories d’évènement: Haute-Garonne

Toulouse

Goûter littéraire La Belle Équipée, Hélium Centre culturel Bellegarde, 15 septembre 2021, Toulouse. Goûter littéraire La Belle Équipée, Hélium

Centre culturel Bellegarde, le mercredi 15 septembre à 16:00

### Dans le cadre de l’événement Respirez !, en partenariat avec Le Marathon des mots **Dès 8 ans – Lecture & atelier parent-enfant Sophie Vissière** Marthe, Charlie et Adama ont la folle idée de construire un bateau pour s’échapper de la colonie où ils sont consignés et privés de sortie en canoë. S’enchaînent alors la recherche des trois enfants, leur application, leur émerveillement et leur complicité: trois enfants punis dont l’imagination jaillit ! Quand chacun suit son chemin pour déboucher sur un projet commun, le résultat est brillant. Culture Centre culturel Bellegarde 17 Rue Bellegarde, 31000 Toulouse, France Toulouse Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-15T16:00:00 2021-09-15T18:30:00

Détails Catégories d’évènement: Haute-Garonne, Toulouse Autres Lieu Centre culturel Bellegarde Adresse 17 Rue Bellegarde, 31000 Toulouse, France Ville Toulouse lieuville Centre culturel Bellegarde Toulouse