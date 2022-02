Goûter littéraire Espace Job Toulouse Catégories d’évènement: Haute-Garonne

Goûter littéraire Espace Job, 16 mars 2022, Toulouse. Goûter littéraire

du mercredi 16 mars au mercredi 4 mai à Espace Job

Rencontre littéraire jeune public ———————————— **En partenariat avec le Marathon des Mots** Le Centre culturel Espace Job poursuit son partenariat avec le Marathon des mots en proposant une rencontre littéraire trimestrielle à l’attention des enfants et de leurs familles. Une sélection d’albums ou de romans de la littérature jeunesse sera proposée en lien avec la programmation d’une lecture-atelier, précédée d’un goûter en présence de l’auteur. Un rendez-vous pour savourer les mots, accompagner les lecteurs en herbe et ceux en devenir.

Entrée libre dans la limite des places disponibles – Réservation conseillée

Culture Espace Job 105 Route de Blagnac, 31200 Toulouse, France Toulouse Haute-Garonne

