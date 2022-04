Goûter lecture pour les enfants de 3 à 6 ans Saint-Sever Saint-Sever Catégories d’évènement: Landes

Goûter lecture pour les enfants de 3 à 6 ans Saint-Sever, 27 avril 2022, Saint-Sever. Goûter lecture pour les enfants de 3 à 6 ans Librairie la Louve 12 place du Tour du Sol Saint-Sever

2022-04-27 15:00:00 – 2022-04-27 18:00:00 Librairie la Louve 12 place du Tour du Sol

Saint-Sever Landes Saint-Sever Venez écouter des histoires à La Louve Librairie Café Social Club !

Lectures d’albums jeunesse par Anne et Régine, deux bénévoles de “Lire et faire lire”, un dispositif coordonné par La Ligue de l’Enseignement des Landes. Goûter offert par l’association Librairie Social Club.

N’hésitez pas à réserver (votre part de gâteau). Venez écouter des histoires à La Louve !

