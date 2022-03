Goûter lecture La Générale Nantes Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Nantes

Goûter lecture La Générale, 30 mars 2022, Nantes. 2022-03-30

Horaire : 16:00 18:00

Gratuit : oui enfants et tout public Lecture de Pêcheur d’avril, le tout nouveau livre de la maison d’édition Six Citrons Acides et à votre disposition les livres du salon de lecture de La Générale (pour tous les âges !). Fabrication de poissons pour préparer le 1er avril. Accompagné d’un goûter proposé par Le Vélo à Gaufres qui stationnera devant la Générale ! Public : enfants et tout public La Générale adresse1} Malakoff – Saint-Donatien Nantes 44000

https://www.facebook.com/lagenerale.mellinet

Détails Catégories d’évènement: Loire-Atlantique, Nantes Autres Lieu La Générale Adresse Maison du Projet de la Caserne Mellinet - 31 Rue Gabrielle le Pan de Ligny Ville Nantes Age maximum enfants et tout public lieuville La Générale Nantes Departement Loire-Atlantique

La Générale Nantes Loire-Atlantique https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/nantes/

Goûter lecture La Générale 2022-03-30 was last modified: by Goûter lecture La Générale La Générale 30 mars 2022 La Générale Nantes Nantes

Nantes Loire-Atlantique