Goûter & lecture à la médiathèque Peyrelevade Peyrelevade Catégorie d’évènement: Peyrelevade

Goûter & lecture à la médiathèque Peyrelevade, 26 octobre 2022, Peyrelevade. Goûter & lecture à la médiathèque Côte de Vinzan

Peyrelevade

2022-10-26 16:30:00 16:30:00 – 2022-10-26 Côte de Vinzan Corrze Peyrelevade Rendez-vous à la médiathèque à partir de 16h30. C’est avec plaisir que l’équipe de la médiathèque Marcelle Delpastre à Peyrelevade vous invite à un moment lecture. Nous parlerons de la poétesse corrézienne : Marcelle Delpastre d’après laquelle la médiathèque est nommée. Nous partagerons un goûter. Venez nombreux et nombreuses. Côte de Vinzan Peyrelevade

dernière mise à jour : 2022-10-11 par

Détails Catégorie d’évènement: Peyrelevade Autres Lieu Peyrelevade Adresse Peyrelevade Ville Peyrelevade lieuville Côte de Vinzan Peyrelevade

Peyrelevade Peyrelevade https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/peyrelevade/

Goûter & lecture à la médiathèque Peyrelevade 2022-10-26 was last modified: by Goûter & lecture à la médiathèque Peyrelevade Peyrelevade 26 octobre 2022

Peyrelevade