gouter, jeux et atelier et présentation du projet du Collectif Maison Raspail Chateau Raspail Cachan Catégories d’évènement: Cachan

Val-de-Marne

gouter, jeux et atelier et présentation du projet du Collectif Maison Raspail Chateau Raspail, 26 mars 2022, Cachan. gouter, jeux et atelier et présentation du projet du Collectif Maison Raspail

Chateau Raspail, le samedi 26 mars à 15:00

Le **Collectif maison Raspail** sera présent au parc Raspail le samedi 26 mars de 15h à 18h et vous y attend nombreux ! Sur place, **goûters** à prix libre pour soutenir le projet, **atelier plantation** avec l’Accorderie et **fresque quizz du climat**. avec Carnouplanète Vous trouverez également à disposition des **grands jeux en bois** intergénérationnels ! De quoi jouer et faire ensemble pour passer un bon moment ;) Ce moment sera également pour nous **l’occasion de vous présenter notre projet du collectif Maison Raspail et de recueillir vos idées et/ou envies pour ce lieu.** _Quelques précisions sur le Collectif Maison Raspail :_ _Une association (loi 1901) s’est créée en mars 2021, avec le nom de Collectif Maison Raspail. Selon ses statuts, l’objet est de :_ _- P_**_enser, animer et concevoir de façon collective, avec la Ville de Cachan, et d’autres partenaires associatifs, l’avenir de la Maison Raspail_**_, sise dans le Parc Raspail_ _- Participer à la_ **_création d’un musée Raspail,_** _en lien avec les autres pôles de la maison._ _- Préfigurer la destination finale des lieux en lien avec le musée pour en faire_ **_un lieu populaire, ouvert sur la ville, convivial, intergénérationnel et culturel._** _- Proposer des axes de rénovation/restauration et aider à la recherche de financements._ gouter, jeux et atelier et présentation du projet du Collectif Maison Raspail Chateau Raspail 13 RUE GALLIENI 94230 Cachan Val-de-Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-26T15:00:00 2022-03-26T18:00:00

Détails Catégories d’évènement: Cachan, Val-de-Marne Autres Lieu Chateau Raspail Adresse 13 RUE GALLIENI 94230 Ville Cachan lieuville Chateau Raspail Cachan Departement Val-de-Marne

Chateau Raspail Cachan Val-de-Marne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/cachan/

gouter, jeux et atelier et présentation du projet du Collectif Maison Raspail Chateau Raspail 2022-03-26 was last modified: by gouter, jeux et atelier et présentation du projet du Collectif Maison Raspail Chateau Raspail Chateau Raspail 26 mars 2022 Cachan Chateau Raspail Cachan

Cachan Val-de-Marne