le mardi 9 novembre à 16:45

L’école est finie ! Vient le temps de la liberté, des jeux et des découvertes… C’est l’heure du goûter… Sur ce temps de repos savoureux et bien mérité, les enfants découvriront… Qui ? Quoi ?… Surprise ! _Le Goûter insolite_ qui a lieu une fois par trimestre, offre la possibilité de déguster un goûter préparé par les membres de l’Association et ensuite de voir un spectacle mystère, destiné aux enfants.

entrée libre, en fonction des places disponibles.

dès 3 ans
rue de la Futaie Mézidon Vallée d'Auge
Mézidon-Canon Calvados

Dates et horaires:

2021-11-09T16:45:00 2021-11-09T17:45:00

