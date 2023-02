Goûter-Impro avec La Kifff La Grange Entressen, 26 février 2023, Istres Office de Tourisme d'Istres Istres.

Goûter-Impro avec La Kifff

Public, on te propose un nouveau format d’improvisation pour toujours plus de générosité ensemble.



On te donne rendez-vous en famille, entre amis, solo, pour découvrir, partager, donner, goûter et surtout rire et t’amuser !

Et on a prévu une surprise pour les enfants.



Nous serons réunis pour Le Sourire de Romain et toute la recette sera reversée à cette association. Elle œuvre pour acheter des biens, du matériel médical au profit des enfants malades ou hospitalisés, et elle aide à la recherche médicale.



Grâce au bel espace proposé par La Grange, voici le programme de l’après-midi :

– à 15h : ateliers découverte de l’impro pour petits et grands

– à 16h : goûter sucré/salé et buvette à petit prix

– à 16h30 : spectacle cabaret improvisé

Entrée au chapeau (on compte sur ta générosité !)

L’association d’improvisation théâtrale la KIFF partage le goût du jeu, du rire, de l’imagination et du vivre-ensemble à travers des matchs, cabarets et toutes les propositions qui promettent de belles rencontres ici et ailleurs !

+33 6 67 72 50 53

