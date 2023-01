“GOÛTER HISTOIRE DE L’ART” : « L’OEUVRE DU PEINTRE FLAMAND RUBENS » Agde Agde Catégories d’Évènement: Agde

Hérault

“GOÛTER HISTOIRE DE L’ART” : « L’OEUVRE DU PEINTRE FLAMAND RUBENS » Agde, 25 février 2023, Agde . “GOÛTER HISTOIRE DE L’ART” : « L’OEUVRE DU PEINTRE FLAMAND RUBENS » Place du Jeu de Ballon Agde Hérault

2023-02-25 – 2023-02-25 Agde

Hérault Le XVIIème siècle est appelé le siècle d’or, époque où l’art français, espagnol et flamand sont au centre de la scène artistique. Les styles classiques et baroques dictent les règles d l’art dans les cours d’Europe. Partons à la découverte de l’oeuvre de Rubens, peintre baroque d’origine flamande, qui a travaillé pour la reine de France. > Projection commentée suivie d’un goûter participatif. Goûter histoire de l’art, animé par par Isabelle Mas-Reignier ayant pour thème : l’oeuvre du peintre flamand Rubens. +33 4 67 94 67 00 Agde

dernière mise à jour : 2023-01-10 par

Détails Catégories d’Évènement: Agde, Hérault Autres Lieu Agde Adresse Place du Jeu de Ballon Agde Hérault Ville Agde lieuville Agde Departement Hérault

Agde Agde Hérault https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/agde/

“GOÛTER HISTOIRE DE L’ART” : « L’OEUVRE DU PEINTRE FLAMAND RUBENS » Agde 2023-02-25 was last modified: by “GOÛTER HISTOIRE DE L’ART” : « L’OEUVRE DU PEINTRE FLAMAND RUBENS » Agde Agde 25 février 2023 Agde Hérault Place du Jeu de Ballon Agde Hérault

Agde Hérault