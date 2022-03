GOÛTER HISTOIRE DE L’ART : “L’ART EGYPTIEN DU NOUVEL EMPIRE” Agde Agde Catégories d’évènement: Agde

Hérault

GOÛTER HISTOIRE DE L’ART : “L’ART EGYPTIEN DU NOUVEL EMPIRE” Agde, 21 mai 2022, Agde. GOÛTER HISTOIRE DE L’ART : “L’ART EGYPTIEN DU NOUVEL EMPIRE” Agde

2022-05-21 – 2022-05-21

Agde Hérault Découvrez une des phrases les plus prospères de l’histoire de l’Egypte antique : temples aux dimensions grandioses, sculptures de souverains divinisés, mobilier et bijoux… >Projection commentée suivie d’un goûter participatif Découvrez une des phrases les plus prospères de l’histoire de l’Egypte antique : temples aux dimensions grandioses, sculptures de souverains divinisés, mobilier et bijoux… >Projection commentée suivie d’un goûter participatif +33 4 67 94 67 00 Découvrez une des phrases les plus prospères de l’histoire de l’Egypte antique : temples aux dimensions grandioses, sculptures de souverains divinisés, mobilier et bijoux… >Projection commentée suivie d’un goûter participatif Agde

dernière mise à jour : 2022-03-19 par

Détails Catégories d’évènement: Agde, Hérault Autres Lieu Agde Adresse Ville Agde lieuville Agde Departement Hérault

Agde Agde Hérault https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/agde/

GOÛTER HISTOIRE DE L’ART : “L’ART EGYPTIEN DU NOUVEL EMPIRE” Agde 2022-05-21 was last modified: by GOÛTER HISTOIRE DE L’ART : “L’ART EGYPTIEN DU NOUVEL EMPIRE” Agde Agde 21 mai 2022 Agde Hérault

Agde Hérault