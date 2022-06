Goûter Fleuri – Séniors Wingen-sur-Moder Wingen-sur-Moder Catégories d’évènement: 67290

Wingen-sur-Moder

Goûter Fleuri – Séniors Wingen-sur-Moder, 8 septembre 2022, Wingen-sur-Moder. Goûter Fleuri – Séniors Wingen-sur-Moder

2022-09-08 14:00:00 – 2022-09-08 17:00:00

Wingen-sur-Moder 67290 Ensemble, enfants, parents ou grand-parents ensemble prenons le temps de préparer un gouter tout en fleur. Au menu : gâteaux et autres douceurs accompagnés de sirops ou limonades à base de fleurs. Cet atelier est animé par Cathy Matter, animatrice nature et fondatrice de « A cOrps végétal ». Animation gratuite,

À destination des seniors de la communauté de commune de Hanau La Petite-Pierre (55 ans et plus),

Application des mesures sanitaires en vigueur,

