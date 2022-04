Goûter fleuri Lorentzen Lorentzen Catégories d’évènement: Bas-Rhin

2022-06-01 14:00:00 – 2022-06-01 17:00:00

Lorentzen Bas-Rhin EUR Ensemble, enfants, parents ou grand-parents, prenons le temps de préparer un goûter tout en fleurs. Au menu :gâteaux et autres douceurs accompagnés de sirops ou limonades à base de fleurs. Tarif : 15 euros par adulte / Prix libre pour les enfants

Sur inscription au 06 85 59 24 80 ou via acorpsvegetal@yahoo.fr.

