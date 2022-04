Goûter Fleuri Frohmuhl Frohmuhl Catégories d’évènement: 67290

2022-06-01 14:00:00 – 2022-06-01 17:00:00

Frohmuhl 67290 Frohmuhl EUR Ensemble, enfants, parents ou grand-parents prenons le temps de préparer un goûter tout en fleur. Au menu : gâteaux et autres douceurs accompagnés de sirops ou limonades à base de fleurs.

Ensemble, enfants, parents ou grand-parents prenons le temps de préparer un goûter tout en fleur. Au menu : gâteaux et autres douceurs accompagnés de sirops ou limonades à base de fleurs.

15€ pour les adultes, prix libre pour les enfants

Inscriptions obligatoires.

