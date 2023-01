Goûter festif des Mordus du manga Bibliothèque Aimé Césaire Paris Catégories d’Évènement: île de France

Paris

Goûter festif des Mordus du manga Bibliothèque Aimé Césaire, 28 janvier 2023, Paris. Le samedi 28 janvier 2023

de 16h00 à 17h00

. gratuit

Tous les lecteurs de mangas sont conviés à un goûter festif à la bibliothèque, à l’occasion de la clôture du prix des Mordus du manga. Annonce des lauréats des Mordus du manga, discussion de la sélection et remise des cadeaux aux participants autour d’un bon goûter. Bibliothèque Aimé Césaire 5 rue de Ridder 75014 Paris Contact : https://www.paris.fr/equipements/bibliotheque-aime-cesaire-1732 01 45 41 24 74 bibliotheque.aime-cesaire@paris.fr

© Emiko Takano

Détails Catégories d’Évènement: île de France, Paris Autres Lieu Bibliothèque Aimé Césaire Adresse 5 rue de Ridder Ville Paris lieuville Bibliothèque Aimé Césaire Paris Departement Paris

Bibliothèque Aimé Césaire Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/

Goûter festif des Mordus du manga Bibliothèque Aimé Césaire 2023-01-28 was last modified: by Goûter festif des Mordus du manga Bibliothèque Aimé Césaire Bibliothèque Aimé Césaire 28 janvier 2023 Bibliothèque Aimé Césaire Paris Paris

Paris Paris