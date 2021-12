Flumet Flumet Flumet, Savoie Goûter et spectacle Opoual “La tête dans les étoiles” Flumet Flumet Catégories d’évènement: Flumet

Savoie

Goûter et spectacle Opoual “La tête dans les étoiles” Flumet, 20 décembre 2021, Flumet. Goûter et spectacle Opoual “La tête dans les étoiles” Salle polyvalente de Flumet Route des Aravis Flumet

2021-12-20 17:45:00 17:45:00 – 2021-12-20 18:45:00 18:45:00 Salle polyvalente de Flumet Route des Aravis

Flumet Savoie Flumet Célestin est un champion olympique de ski. Il part en fusée sur Mars pour représenter la Terre. Il devient champion de l’univers chez les martiens et revient convaincu : l’espace est l’avenir de l’homme. +33 4 79 31 61 08 Salle polyvalente de Flumet Route des Aravis Flumet

