Goûter et spectacle Opoual « Energise Toi » Flumet Flumet Catégories d’évènement: Flumet

Savoie

Goûter et spectacle Opoual « Energise Toi » Flumet, 7 février 2022, Flumet. Goûter et spectacle Opoual « Energise Toi » Salle polyvalente de Flumet Route des Aravis Flumet

2022-02-07 17:30:00 17:30:00 – 2022-02-07 18:30:00 18:30:00 Salle polyvalente de Flumet Route des Aravis

Flumet Savoie Thème : les nouvelles énergies.

Un petit garçon Célestin tombe sur un déchet mais il est sauvé par le bouquetin.

Il va laver le monde avec les animaux en utilisant les nouvelles énergies. Salle polyvalente de Flumet Route des Aravis Flumet

dernière mise à jour : 2022-01-31 par

Détails Catégories d’évènement: Flumet, Savoie Autres Lieu Flumet Adresse Salle polyvalente de Flumet Route des Aravis Ville Flumet lieuville Salle polyvalente de Flumet Route des Aravis Flumet Departement Savoie

Flumet Flumet Savoie https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/flumet/

Goûter et spectacle Opoual « Energise Toi » Flumet 2022-02-07 was last modified: by Goûter et spectacle Opoual « Energise Toi » Flumet Flumet 7 février 2022 Flumet Savoie

Flumet Savoie