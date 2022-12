Goûter et spectacle – Festival Winter Vibes au 3B Vitré Vitré Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

Vitré

Goûter et spectacle – Festival Winter Vibes au 3B Vitré, 20 décembre 2022, Vitré . Goûter et spectacle – Festival Winter Vibes au 3B 4 Rue Jean Boucher Bar Brasserie 3B Vitré Ille-et-Vilaine Bar Brasserie 3B 4 Rue Jean Boucher

2022-12-20 17:00:00 – 2022-12-20 19:00:00

Bar Brasserie 3B 4 Rue Jean Boucher

Vitré

Ille-et-Vilaine Goûter et spectacle au profit des Restos du Cœur !

Dans le cadre du programme festif « Winter Vibes » notez le mardi 20 Décembre à 17h.

À cette occasion nous proposons un goûter puis un spectacle tout public avec « Clown Bidouillette ». Tarif: 10€ par enfant et gratuit pour chaque accompagnateur.

Billets disponibles au 3B et Le Cellier Vitréen.

L’intégralité de la billetterie sera reversé aux restos du cœur. bienboireenbretagne@gmail.com +33 2 23 55 99 59 Bar Brasserie 3B 4 Rue Jean Boucher Vitré

dernière mise à jour : 2022-12-13 par

Détails Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine, Vitré Autres Lieu Vitré Adresse Vitré Ille-et-Vilaine Bar Brasserie 3B 4 Rue Jean Boucher Ville Vitré lieuville Bar Brasserie 3B 4 Rue Jean Boucher Vitré Departement Ille-et-Vilaine

Vitré Vitré Ille-et-Vilaine https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/vitre/

Goûter et spectacle – Festival Winter Vibes au 3B Vitré 2022-12-20 was last modified: by Goûter et spectacle – Festival Winter Vibes au 3B Vitré Vitré 20 décembre 2022 4 Rue Jean Boucher Bar Brasserie 3B Vitré Ille-et-Vilaine ille-et-vilaine vitré

Vitré Ille-et-Vilaine