« Goûter épistolaire » par la Cie A Corps Perdus

Jardin particulier, La Tertronais, Nouvoitou, le vendredi 23 juillet à 17:30

Les réseaux sociaux et les écrans nous ont envahis, on ne reçoit plus de lettres manuscrites. Le personnage de Cassandre de Lautréamont vous invite à un « cours magistral », pour (ré)apprendre à les écrire ! Et qui dit « Lettre » dit « Lettre d’amour » et donc « Lettre de rupture » car il est important de mettre autant de style lorsqu’on s’aime que lorsqu’on se quitte. Juliette Bessou en résidence à Nouvoitou du 19 au 23 juillet pour la création du spectacle « Lettre(s) à l’autre », propose une forme clownesque et interactive avec le public.

Gratuit, sur réservation

Conférence théâtrale, humoristique et interactive

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-07-23T17:30:00 2021-07-23T18:30:00