Goûter électro à l’écluse – Après-midi familial Guillac, 24 juillet 2022, Guillac.

1 rue du Rocher Café de la Forge Guillac Morbihan Café de la Forge 1 rue du Rocher

2022-07-24 16:00:00 – 2022-07-24 21:00:00

Le Café de la Forge vous propose un après-midi familial avec House For Us DJ’S, château gonflable, buvette et food truck. De 16h à 21h.

+33 2 56 21 97 12

