2022-05-03 16:30:00 16:30:00 – 2022-05-03 18:30:00 18:30:00 Les goûters du quartier, c’est le premier mardi de chaque mois à la Fabrique des possibles. Le principe est très simple : après l’école, les familles sont les bienvenues à la Fabrique, pour passer un bon moment ensemble. Chacun est invité à ramener boisson ou gâteau. Les enfants auront la possibilité de jouer à des jeux sur les ordinateurs ou sur notre grand écran tactile ! Les premiers goûters du quartier auront lieu les mardi 5 avril, mardi 3 mai et mardi 7 juin à partir de 16h30. +33 9 74 97 47 44 https://www.fabriquedespossibles.fr/agenda/gouter-du-quartier/ dernière mise à jour : 2022-04-28 par

