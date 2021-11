Champillon Champillon Champillon, Marne Goûter d’hiver au coin du feu au Royal Champagne Champillon Champillon Catégories d’évènement: Champillon

Marne

Goûter d’hiver au coin du feu au Royal Champagne Champillon, 13 novembre 2021, Champillon. Goûter d’hiver au coin du feu au Royal Champagne Hameau de Bellevue 9 rue de la République Champillon

2021-11-13 – 2021-11-13 Hameau de Bellevue 9 rue de la République

Champillon Marne Champillon Servi au coin du feu de notre Salon Fines Bulles. Au programme : Pâtisseries du Chef Cédric Servela, champagne et boissons chaudes. Espace dédié aux jeunes enfants avec diffusion d’un dessin animé de Noël. reservation@royalchampagne.com +33 3 26 52 87 11 Hameau de Bellevue 9 rue de la République Champillon

dernière mise à jour : 2021-11-08 par

Détails Catégories d’évènement: Champillon, Marne Autres Lieu Champillon Adresse Hameau de Bellevue 9 rue de la République Ville Champillon lieuville Hameau de Bellevue 9 rue de la République Champillon