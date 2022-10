Goûter d’Halloween et maquillage terrifiant Thury-Harcourt-le-Hom Thury-Harcourt-le-Hom Catégories d’évènement: Calvados

Thury-Harcourt-le-Hom

Goûter d’Halloween et maquillage terrifiant Thury-Harcourt-le-Hom, 31 octobre 2022, Thury-Harcourt-le-Hom. Goûter d’Halloween et maquillage terrifiant

Le Quai d’Harcourt Thury-Harcourt-le-Hom Calvados

2022-10-31 16:00:00 16:00:00 – 2022-10-31 18:30:00 18:30:00 Thury-Harcourt-le-Hom

Calvados Le Quai d’Harcourt s’anime pour Halloween ! Goûter à partir de 16h (5€) suivi d’un maquillage gratuit. Le Quai d’Harcourt s’anime pour Halloween ! Goûter à partir de 16h (5€) suivi d’un maquillage gratuit. quaidharcourt@gmail.com +33 2 31 74 78 89 Thury-Harcourt-le-Hom

dernière mise à jour : 2022-10-17 par

Détails Catégories d’évènement: Calvados, Thury-Harcourt-le-Hom Autres Lieu Thury-Harcourt-le-Hom Adresse Le Quai d'Harcourt Thury-Harcourt-le-Hom Calvados Ville Thury-Harcourt-le-Hom lieuville Thury-Harcourt-le-Hom Departement Calvados

Thury-Harcourt-le-Hom Thury-Harcourt-le-Hom Calvados https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/thury-harcourt-le-hom/

Goûter d’Halloween et maquillage terrifiant Thury-Harcourt-le-Hom 2022-10-31 was last modified: by Goûter d’Halloween et maquillage terrifiant Thury-Harcourt-le-Hom Thury-Harcourt-le-Hom 31 octobre 2022 Calvados Le Quai d'Harcourt Thury-Harcourt-le-Hom Calvados Thury-Harcourt-le-Hom

Thury-Harcourt-le-Hom Calvados