Morlaix Finistère Jeudi 3 Février, à LANGO, De 15 h à 18 h, les seniors morlaisiens sont invités à danser valses, tangos, madisons, paso doble, à chanter les airs du patrimoine de la chanson française et à se retrouver autour d’un goûter convivial. L’animation est assurée par Jo Even, toujours fidèle, lui aussi, à ce rendez-vous. Un service de bus gratuit est mis en place pour faciliter les déplacements des personnes ne disposant pas d’un véhicule (aux mêmes arrêts que le service de bus urbains habituels).

Pour que l'organisation soit facilitée, il est nécessaire de s'inscrire au préalable. Les inscriptions, obligatoires, seront prises du 3 au 31 janvier, à l'ORPAM, à l'accueil de l'Hôtel de Ville, à la mairie annexe de Ploujean ainsi que dans les clubs et foyers de retraités. Reste à réserver cette journée sur vos agendas, à choisir vos cavaliers et cavalières !

