**Inspirés par le travail plastique de Michèle Cirès-Brigand, artiste présentée à la Qsp galerie dans l’exposition « En Découdre », petit.e.s et grand.e.s se familiariseront avec les techniques préliminaires de production textile.** Nous aurions pu visiter l’univers textile en piquant, en cousant, en surjetant, … le tissu. Mais dans **cet atelier, il s’agit de s’initier à la création de projets textiles par le patronage, le découpage, l’assemblage, le gabarit, le motif, la colorimétrie, … sur papier et autres supports découpables et imprimables.** Une idée en tête : aborder des techniques simples pour modéliser des compositions peintes ou dessinées. Nous pourrons imaginer des accessoires, vêtements, motifs, objets décoratifs, … abstraits ou figuratifs. **Pour les plus grand.e.s, cela rappellera** les univers d’éléments que l’on construisait pour nos personnages fictifs préférés. **Pour les plus petit.e.s, c’est la promesse** de nouvelles options créatives qui agrémenteront les prochains terrains et heures de jeux. **Dimanche 7 novembre, à partir de 15:00.** **Atelier réalisable par tous, pour tous les âges et à tous les niveaux.** **Peut nécessiter une vigilance plus accrue des parents lors du découpage.** En partenariat avec [Open Roubaix](https://www.roubaixshopping.com/open-roubaix/) **Bureau d’Art et de Recherche | Qsp galerie** Lieu de cercle privé Adhésion annuelle à partir de 5 € 112, avenue Jean Lebas 59100 Roubaix Tel. 03 62 28 13 86 Mail. [info.le.bar@free.fr](mailto:info.le.bar@free.fr) Nocturne jeudi 15:00 > 20:00 Vendredi, samedi et 1er dimanche du mois 15:00 > 19:00 Métro : Gare Jean Lebas – Bus ligne n° 30-33, CIT 5, Z6 Parking : Gare Jean Lebas > Musée de la Piscine

Entrée libre

Ce dimanche 7 novembre, le BAR est heureux de vous convier à son « Goûter des artistes » mensuel ; atelier créatif et gourmandises. Bureau d’Art et de Recherche | La Qsp galerie 112, avenue Jean Lebas Roubaix Centre Nord

