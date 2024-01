Goûter des artistes | +6 affinités (expo) & Blue ToyBoy (set musical) Bureau d’Art et de Recherche | QSP Galerie Roubaix, dimanche 4 février 2024.

Goûter des artistes | +6 affinités (expo) & Blue ToyBoy (set musical) Bureau d’Art et de Recherche | QSP Galerie Roubaix Dimanche 4 février, 15h00

Début : 2024-02-04 15:00

Fin : 2024-02-04 19:00

Qui dit 1er dimanche du mois, dit «Goûter des artistes» à la Qsp galerie. Mais c’est aussi l’Open Roubaix et nombre de lieux roubaisiens vous accueillent à cette occasion ! A votre programme … Dimanche 4 février, 15h00 1

Dimanche 4 février à partir de 15:00, petit.e.s et grand.e.s, artistes en herbe, amateurs ou confirmés, seul.e.s ou en famille, êtes convié.e.s à ce moment de convivialité, pour découvrir l’exposition +6 affinités avec les artistes Olivier Aubry – Pierre Corthay – Pierre Mabille – Hà My Nguyen – Philippe Richard – Tomomi Yano.

Et à partir de 18h, Blue ToyBoy vous propose un set musical expérimental aux accents d’extrême orient.

Il définit ainsi son set musical : « Sonorités en circonvolution sur le champ lexical de l’île du Soleil Le vent. Référence acoustique à l’Hagakure et la vigilance martiale. Méli mélo de tribal oisif et poétique. Une méditation festive dans l’imaginaire collectif, pour retrouver, car des fois égaré, son Ikigai… »

Retrouvez le programme de l’Open roubaix https://vu.fr/BiWd

Bureau d’Art et de Recherche | QSP Galerie 112 avenue jean lebas, Roubaix Centre Roubaix 59100 Nord

info.le.bar@free.fr 03 62 28 13 86

