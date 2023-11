Goûter des ados : spécial manga Bibliothèque Saint-Eloi Paris, 10 janvier 2024, Paris.

Le mercredi 10 janvier 2024

de 17h00 à 18h30

.Public adolescents. A partir de 11 ans. Jusqu’à 15 ans. gratuit

Tu as entre 11 et 15 ans et tu es mordu.e de manga ? Rejoins-nous pour partager tes coups de coeur !

Fais ta sélection de mangas et partage-la avec les autres lecteurs et lectrices et les bibliothécaires, nous t’attendons autour d’un goûter ! Ce sera aussi l’occasion de discuter de tes lectures dans le cadre de l’opération des Mordus du manga, qui se termine le samedi 13 janvier 2024. Tu as adoré, détesté ? Parlons-en !

mercredi 10 janvier, 17h

ados (11-15 ans)

sur inscription à partir du 10 décembre

Bibliothèque Saint-Eloi 23 rue du Colonel Rozanoff 75012 Paris

Contact : +33153447030 bibliotheque.saint-eloi@paris.fr https://fr-fr.facebook.com/bibliothequesainteloi/ https://fr-fr.facebook.com/bibliothequesainteloi/

