Goûter de Noël Maison de quartier des Amandiers, 21 décembre 2021, Albi. Goûter de Noël

Maison de quartier des Amandiers, le mardi 21 décembre à 15:30

Contact : Mme Léa LOUIS 05 63 47 27 36 Goûter de Noël pour les enfants du quartier Amandiers – Canavières Maison de quartier des Amandiers Allée des Amandiers, 81000 Albi Albi Le Clos Tarn

2021-12-21T15:30:00 2021-12-21T18:00:00

