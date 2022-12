Goûter de Noël au Loisium Mutigny Mutigny Catégories d’évènement: Marne

Goûter de Noël au Loisium, 10 décembre 2022, Mutigny
Le Loisium, 1 Allée de la Sapinière, Mutigny, Marne

Marne Le temps d’un après-midi, confortablement installés près de la cheminée, venez profiter de notre goûter de Noël.

Sentez-vous déjà la délicieuse odeur de nos patisseries, de chocolat chaud et de vin chaud… ?

Vos week-ends promettent d’être gourmands !

Les samedis et dimanches de l'Avent
hotel.champagne@loisium.com

