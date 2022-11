GOÛTER DE NOËL Agde Agde Catégories d’évènement: Agde

Hérault > Place de la Glacière AGDE > 14h : Maquillage, atelier créatif, animation DJ > 16h : Arrivée du Père Noël et goûter #NOEL2022 Goûter de Noël avec animations musicales et ateliers créatifs. #NOEL2022 Agde

