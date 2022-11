“GOÛTER DE L’ART” : « TROIS PEINTRES ET GRAVEURS JAPONAIS »

2023-01-28 – 2023-01-28 Voyage dans le Japon des XVIIIème et XIXème siècles avec Utumaro, connu pour ses portraits féminins raffinés, Hokusai, le célèbre auteur des vues du mont Fudji et Hiroshige qui donna de nombreuses vues de la route reliant Edo à Kyoto, dans un style très animé.

Ces artistes pratiquaient l'art de l'estampe en couleurs, une technique qui se développa à partir du XVIIème . Projection commentée suivie d'un goûter participatif.

