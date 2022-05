“GOÛTER DE L’ART” : LA REPRESENTATION HUMAINE DANS L’ART PREHISTORIQUE PALEOLITHIQUE

2022-06-25 – 2022-06-25 Le thème de la représentation humaine préhistorique va nous permettre de faire un fascinant voyage dans le temps, de l’Archeuléen au Gravettien. Observation de gravures, peintures et sculptures entre 200 000 et 20 000 ans, témoignant de la manière dont les populations de l’Âge des cavernes se sont représentées. >Projection commentée suivie (sous réserve) d’un goûter participatif

