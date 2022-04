“GOÛTER DE L’ART” : LA CERAMIQUE GRECQUE ANTIQUE, HISTOIRE ET TYPOLOGIE

“GOÛTER DE L’ART” : LA CERAMIQUE GRECQUE ANTIQUE, HISTOIRE ET TYPOLOGIE, 23 avril 2022, . “GOÛTER DE L’ART” : LA CERAMIQUE GRECQUE ANTIQUE, HISTOIRE ET TYPOLOGIE

2022-04-23 – 2022-04-23 Petite histoire des vases grecs de la période mycénienne à l’époque hellénistique. Nous découvrirons la grande variété de formes de ces poteries produites en Grèce entre 1000 et 100 ans avant notre ère, leurs usages et les motifs de décoration de cette céramique. >Projection commentée suivie (sous réserve) d’un goûter participatif

>Sur réservation Petite histoire des vases grecs de la période mycénienne à l’époque hellénistique. Vous découvrirez la grande variété de formes de ces poteries produites en Grèce entre 1000 et 100 ans avant notre ère, leurs usages et les motifs de décoration de cette céramique.

> Projection commentée suivie (sous réserve) d’un goûter participatif. Petite histoire des vases grecs de la période mycénienne à l’époque hellénistique. Nous découvrirons la grande variété de formes de ces poteries produites en Grèce entre 1000 et 100 ans avant notre ère, leurs usages et les motifs de décoration de cette céramique. >Projection commentée suivie (sous réserve) d’un goûter participatif

>Sur réservation dernière mise à jour : 2022-04-15 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville