“GOÛTER DE L’ART” : « ARTS OCEANIENS, CULTURES POLYNESIENNES »

“GOÛTER DE L’ART” : « ARTS OCEANIENS, CULTURES POLYNESIENNES », 17 décembre 2022, . “GOÛTER DE L’ART” : « ARTS OCEANIENS, CULTURES POLYNESIENNES »



2022-12-17 – 2022-12-17 Parmi les arts océaniens, les cultures polynésiennes regroupent de nombreuses îles de l’Océan Pacifique et autant de trésors à découvrir : statues divines, masques rituels et autres tissus végétaux. Projection commentée suivie d’un goûter participatif. Parmi les arts océaniens, les cultures polynésiennes regroupent de nombreuses îles de l’Océan Pacifique et autant de trésors à découvrir : statues divines, masques rituels et autres tissus végétaux.

> Projection commentée suivie d’un goûter participatif dernière mise à jour : 2022-11-16 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville