Rue de l’Eglise Auxi-le-Château Pas-de-Calais Auxi-le-Château Ce mercredi 4 mai, venez passer un moment festif lors du goûter dansant, animé par Cédric Dépret !

Goûter organisé par la Municipalité. Entrée : 7€. mairie@auxilechateau.fr +33 3 21 04 02 03 http://www.auxilechateau.fr/ Ce mercredi 4 mai, venez passer un moment festif lors du goûter dansant, animé par Cédric Dépret !

