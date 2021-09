Montreuil Théâtre des Roches Montreuil, Seine-Saint-Denis Goûter Conté – Lisapo Ongé ! Théâtre des Roches Montreuil Catégories d’évènement: Montreuil

Seine-Saint-Denis

Goûter Conté – Lisapo Ongé !

Théâtre des Roches, le mercredi 15 décembre à 15:00

Théâtre des Roches, le mercredi 15 décembre à 15:00

Un voyage au coeur du Congo, un conte à écouter, à regarder, une histoire à partager. Dans le village de ma mère, il y avait une petite fille qu’on appelait Esengo. Elle était venue là un jour de grande pluie. Les villageois la confièrent à mama Mambweni. Ensengo aura-t-elle la vie joyeuse que prédit son nom ? Quelles embûches devra-t-elle contourner ? quels dangers devra-telle affronter ? Nkoy la lionne et Ngando le crocodile seront-ils sensibles à son histoire ? Le chant du coq et les rayons du soleil colorent ce spectacle familial qui mêle à la sagesse de ce conte africain la gaieté des marionettes.

4€, 6€, 8€, réservation obligatoire.

Contes africains et marionettes Théâtre des Roches 19 rue antoinette montreuil Montreuil Branly – Boissière Seine-Saint-Denis

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-12-15T15:00:00 2021-12-15T15:45:00

