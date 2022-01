Gouter conté Cunlhat Cunlhat Catégories d’évènement: Cunlhat

Puy-de-Dôme

Gouter conté Cunlhat, 12 février 2022

2022-02-12 15:30:00

Cunlhat Puy-de-Dôme Cunlhat EUR 8.5 8.5 Un moment poétique avec les contes de Frédérique Lanaure dans l’atelier illuminé pour l’occasion.

Le tout suivi d’un goûter savoureux! atelierdusardier@orange.fr +33 4 73 72 29 27 https://www.atelierdusardier.fr/ Le Sardier Atelier du Sardier Cunlhat

