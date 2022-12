Goûter conté – Contes des Noëls blancs Tréhorenteuc Tréhorenteuc Catégories d’évènement: Morbihan

Morbihan Le Monde de Médèle – Katia Bessette et le Brocéliande Café vous proposent un moment convivial et chaleureux où l’on voyagera au creux de l’hiver dans le monde magique de Noël avant de se réchauffer avec une tasse de chocolat chaud et quelques gâteaux.

Contes à 15h et goûter à 16h ; réservation conseillée au 02 97 93 27 93.

