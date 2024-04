Goûter conté Médiathèque Bessines-sur-Gartempe, samedi 13 avril 2024.

Goûter conté Médiathèque Bessines-sur-Gartempe Haute-Vienne

Un goûter conté exceptionnel, avec des géants, des licornes et un petit bonhomme plein d’allant ! Venez profiter de ce chouette conte où la frontière entre la bêtise et le courage n’est pas toujours des plus claires ! Conte d’une demi-heure suivi d’un goûter. EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-13 15:30:00

fin : 2024-04-13 16:30:00

Médiathèque 7 rue d’Ingolsheim

Bessines-sur-Gartempe 87250 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine mediatheque-aufildesmots@outlook.fr

