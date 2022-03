Goûter Conté au Domaine de Boutavent Iffendic Iffendic Catégories d’évènement: Iffendic

Iffendic Ille-et-Vilaine Iffendic L’association Keltoï revient ce printemps pour vous régaler les oreilles avec des contes et musiques celtiques au Domaine de Boutavent à Iffendic. Spectacle en extérieur. Un goûter est offert à l’issue du spectacle. RDV fixé sur le parking du domaine de Boutavent à 14h45 pour un départ à 15h00.

Veuillez apporter votre chaise pliante et une tenue adaptée à la météo. Tarifs :

15€ par adulte

10€ par enfant à partir de 12 ans

