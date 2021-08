Troo Troo Loir-et-Cher, Troo Goûter conté à Trôo Troo Troo Catégories d’évènement: Loir-et-Cher

Troo

Goûter conté à Trôo Troo, 21 août 2021, Troo. Goûter conté à Trôo 2021-08-21 16:00:00 16:00:00 – 2021-08-21 17:00:00 17:00:00

Troo Loir-et-Cher Troo Goûter conté à Trôo. Filemo et le Petit Trôo du Cheval Blanc vous convient pour un goûter-conté en terrasse. Conte des histoires cousues de fer d’or, d’argent, de coton ou de laine. Sur réservation. Le Petit Trôo du Cheval Blanc vous attend pour ce moment de détente. +33 2 54 72 97 20 Goûter conté à Trôo. Filemo et le Petit Trôo du Cheval Blanc vous convient pour un goûter-conté en terrasse. Conte des histoires cousues de fer d’or, d’argent, de coton ou de laine. Sur réservation. Le Petit Trôo du Cheval Blanc dernière mise à jour : 2021-08-17 par

Détails Catégories d’évènement: Loir-et-Cher, Troo Autres Lieu Troo Adresse Ville Troo lieuville 47.77556#0.79155