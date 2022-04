GOÛTER-CONCERT : Savarah Le Krakatoa, 9 avril 2022, Mérignac.

GOÛTER-CONCERT : Savarah

Le Krakatoa, le samedi 9 avril à 15:30

Le goûter-concert rassemble enfants, parents et amis autour d’artistes de la scène locale et nationale. A l’issue du concert et après un échange en bord de scène, tout le monde se retrouve autour d’un goûter, l’occasion de prolonger cette belle rencontre ! Savarah assume le parti pris d’une musique à égale distance de l’énergie et du discours, du collectif et du nombril, de l’électricité et des chuchotements. Au-delà des étiquettes, des genres et des embûches.Dans son propre royaume.

5 euros

