Sainte-Colombe Seine-Maritime Clara Néville et Arbas vous propose un spectacle-concert lors d’une escale musicale à l’Etoile Verte.

Ces deux artistes de la scène française se sont lancé un défi fou : faire une tournée à vélo pour relier Dieppe et Fécamp.

Venez les encourager ! Promis, vous régalerez autant vos papilles que vos oreilles !

A 15h30, à l’Etoile Verte.

elise@letoileverte.fr +33 6 75 65 60 38 https://letoileverte.fr/

