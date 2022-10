Goûter-concert for Kids avec The Buttshakers

2022-11-20



2022-11-20 15:15:00 – 2022-11-20 17:30:00 EUR 6 6 Tout public à partir de 5 ans – durée 45 mn

Cet automne, nous reprenons notre voyage à la découverte des multiples esthétiques musicales avec cette fois un arrêt sur la musique soul. Née à la fin des années 50 aux Etats-Unis, la « soul » est une musique populaire afro-américaine dérivée, entre autres, du gospel et du ryhtmn’n blues. Parmi les nombreux artistes les plus connus de soul music, on peut citer Ray Charles, puis Aretha Franklin, Otis Redding, James Brown …

… et depuis quelques années déjà, les Lyonnais The Buttshakers ! Le groupe délivre une soul chaude et crue qui lorgne sur le blues et les rythmes addictifs, emmené par la voix envoûtante de Ciara Thompson. Home Arcadia

1 jus de fruit & 1 part de gâteau offerts à chaque enfant

+ Atelier sérigraphie de 16h15 à 17h15 – dès 5 ans – gratuit

Présence d’un accompagnant adulte nécessaire. dernière mise à jour : 2022-10-04 par

