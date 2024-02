GOÛTER-CONCERT : ERREMSI & ELODIA Le Plan Ris-Orangis, samedi 30 mars 2024.

GOÛTER-CONCERT : ERREMSI & ELODIA Samedi 30 mars, Erremsi et Elodia seront au Plan à l’occasion d’un goûter-concert rap & chansigne ! Samedi 30 mars, 14h30 Le Plan Tarif unique : 5€ (gratuit pour les adhérent.e.s)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-03-30T14:30:00+01:00 – 2024-03-30T17:00:00+01:00

Fin : 2024-03-30T14:30:00+01:00 – 2024-03-30T17:00:00+01:00

Samedi 30 mars, Erremsi et Elodia seront au Plan à l’occasion d’un goûter-concert rap & chansigne !

Ce goûter-concert est programmé dans le cadre de Mon Petit Paris Sud, festival des arts pour les enfants et leurs familles.

À partir de 6 ans.

Erremsi & Elodia

D’un côté Erremsi, initiales en phonétique de son ancien pseudo Radikal MC, rappeur actif depuis 1999. De l’autre Elodia, interprète en langue des signes française (LSF). Il est rappeur. Elle est chansigneuse. À deux, ils défendent sur scène leur culture signante et leur passion du rap. Ensemble, ils retracent le parcours d’Erremsi à travers une performance inédite bilingue accessible aux personnes sourdes comme entendantes

Le saviez-vous ? : Le chansigne est un mode d’expression traduisant les paroles d’une chanson en langue des signes.

Les goûters-concerts sont également des moments privilégiés où les enfants peuvent découvrir des concerts au Plan comme pour les grands, où on est debout, où on danse, où on crie. Sauf qu’en prime on termine par un goûter. L’objectif est de proposer aux enfants un spectacle qui ne soit pas estampillé jeune public, mais au contraire un « vrai » concert légèrement adapté (niveau sonore réduit, durée réduite, prestation validée et comprise par les artistes dans la forme).

Le Plan Ris-Orangis Ris-Orangis 91130 Essonne Île-de-France 0169020919 http://www.leplan.com http://www.instagram.com/le_plan91/ [{« type »: « link », « value »: « https://t.ly/asA0X »}] Salle de concert mythique en région parisienne, née en 1984. Labellisée SMAC par le Ministère de la Culture, Le Plan propose une programmation nationale et internationale éclectique pour tous les publics : du hip-hop, de la pop au rock, en passant par le reggae, la soul, le blues, les musiques électroniques, la chanson ou le jeune public.

De la diffusion de concerts dans ses deux salles (830 places et 200 places) aux activités de résidences d’artistes, de répétition, d’enregistrement et d’accompagnement, ses missions sont multiples. Le Plan est un équipement culturel de Grand Paris Sud.

chansigne rap