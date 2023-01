Goûter-Concert : ERIC CHENAUX La Réole, 18 février 2023, La Réole La Réole.

Goûter-Concert : ERIC CHENAUX

33, rue Armand Caduc Café de La Petite Populaire La Réole Gironde Café de La Petite Populaire 33, rue Armand Caduc

2023-02-18 19:00:00 – 2023-02-18 22:00:00

Café de La Petite Populaire 33, rue Armand Caduc

La Réole

Gironde

La Réole

10 EUR Concert : ERIC CHENAUX (Folk expérimental / Canada)

Du haut de ses 7 albums (notamment sur le mirifique label Constellation Records), le guitariste canadien, l’un des plus précieux de la musique expérimentale contemporaine fait de la musique conceptuelle qui n’entend pas sonner comme tel. Il jongle avec des traditions variées et s’attaque à la relation entre l’improvisation et la structure.

Concert : ERIC CHENAUX (Folk expérimental / Canada)

Du haut de ses 7 albums (notamment sur le mirifique label Constellation Records), le guitariste canadien, l’un des plus précieux de la musique expérimentale contemporaine fait de la musique conceptuelle qui n’entend pas sonner comme tel. Il jongle avec des traditions variées et s’attaque à la relation entre l’improvisation et la structure.

+33 6 75 75 31 36 La Petite Populaire

DAVID LESPES

Café de La Petite Populaire 33, rue Armand Caduc La Réole

dernière mise à jour : 2023-01-25 par