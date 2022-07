Goûter-concert en famille à l’Auberge Le Temps qu’il Faut Piré-Chancé Piré-Chancé Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

Ille-et-Vilaine Piré-Chancé L’Auberge Le Temps qu’il faut accueille la Compagnie des Gros Ours ! La Compagnie présente un concert pour les enfants mais aussi pour les plus grands qui les accompagnent, pour écouter, chanter, danser, rêver. Public famille, dès 2 ans. contact@letempsquilfaut.fr L’Auberge Le Temps qu’il faut accueille la Compagnie des Gros Ours ! La Compagnie présente un concert pour les enfants mais aussi pour les plus grands qui les accompagnent, pour écouter, chanter, danser, rêver. Public famille, dès 2 ans. Piré-Chancé

