Goûter-concert : Charlotte Fever Le Plan Ris-Orangis, samedi 1 juin 2024.

Goûter-concert : Charlotte Fever Grands aventuriers de la pop et touristes de l’amour, les Charlotte Fever défient jour après jour la morosité du quotidien à grand renfort de boules disco et de cocktails tropicaux. Samedi 1 juin, 14h30 Le Plan Taraif unique 5€ / Gratuit adhérent.e.s

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-06-01T14:30:00+02:00 – 2024-06-01T16:00:00+02:00

Fin : 2024-06-01T14:30:00+02:00 – 2024-06-01T16:00:00+02:00

Après des concerts à Taipei, Tokyo et Séoul en fin d’année, Cassandra et Alexandre ont amorcé 2023 avec une Boule Noire (complète) et une tournée marathon passant par la France mais aussi l’Estonie, la Lettonie, l’Andorre, l’Espagne ou encore l’Autriche.

Fidèle à l’esthétique espiègle et brûlante qui a déjà conquis France Bleu, FIP et Culturebox, le duo dévoilera le 10 novembre prochain son premier album “Paris cyclone”. On y retrouve l’imaginaire poétique et aquatique des Charlotte Fever, mêlé à des notes électro pop solaires qui donnent corps à leur univers si singulier. Empruntant une direction musicale plus rythmée, aux voix et au parlé-chanté plus assumés, les Charlotte Fever parviennent à faire évoluer leurs entêtantes mélodies vers de nouvelles sphères sans se défaire pour autant de la langoureuse chaleur qui leur colle à la peau.

Le Plan Ris-Orangis Ris-Orangis 91130 Essonne Île-de-France 0169020919 http://www.leplan.com http://www.instagram.com/le_plan91/ [{« type »: « link », « value »: « https://t.ly/ZTkdW »}] Salle de concert mythique en région parisienne, née en 1984. Labellisée SMAC par le Ministère de la Culture, Le Plan propose une programmation nationale et internationale éclectique pour tous les publics : du hip-hop, de la pop au rock, en passant par le reggae, la soul, le blues, les musiques électroniques, la chanson ou le jeune public.

De la diffusion de concerts dans ses deux salles (830 places et 200 places) aux activités de résidences d’artistes, de répétition, d’enregistrement et d’accompagnement, ses missions sont multiples. Le Plan est un équipement culturel de Grand Paris Sud.

concert goûter-concert

Emma Birski