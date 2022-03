Goûter-concert avec David Lafore Rémalard en Perche Rémalard en Perche Catégories d’évènement: Orne

Thomas Rathier invite David Lafore, auteur-compositeur-interprète au répertoire à la fois fou, punk et romantique. Une poésie pince-sans-rire, un minimalisme ébouriffant… Émotions garanties ! Tout public. Gratuit. Pratique : à la médiathèque Le Passage au 2 bis rue de l'Huisne à Rémalard en Perche – en partenariat avec la Scène Nationale 61.

